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الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعتبره عملًا «معاديًا للإسلام»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 05:33 مساء
الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعتبره عملًا «معاديًا للإسلام»
مقر الحكومة السويدية في ستوكهولم. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملًا «معاديًا للإسلام»، في موقف أتى بعيد دعوة منظمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إننا ندين بشدة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية»، مذكرة في الوقت نفسه بأن حرية التعبير حق محمي دستوريًا في السويد.

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ولقيت حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي التي جرت يوم عيد الأضحى المبارك الأربعاء الماضي، إدانات واسعة في العالمين العربي والإسلامي، خاصة بعدما وافقت السلطات السويدية على منح ترخيص رسمي للعراقي المقيم في السويد من أجل القيام بهذه الخطوة.

اقتحام السفارة السويدية في بغداد
والخميس، اقتحم عشرات المتظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى السفارة السويدية وتمكنوا من البقاء حوالي ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن. كما استدعت وزارة الخارجية العراقية مساء الخميس، سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم «لإبلاغها احتجاج العراق الشديد» على الإذن الذي أعطته بلادها «لمتطرفين» بحرق نسخة من المصحف.

واستدعت العديد من حكومات الدول الإسلامية سفراء السويد المعتمدين لديها من أجل إبلاغهم بالاحتجاجات الرسمية والتنديد بالواقعة التي تكررت خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في توتر العلاقات الثنائية للسويد والحكومات العربية والإسلامية، في وقت تحاول فيه الدولة الإسكندفانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

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