صحة إردوغان.. الرئيس التركي يلغي أنشطته الدعائية للانتخابات المقبلة بسبب المرض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه ألغى أنشطته العامة المقررة، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، وذلك قبل أيام من الانتخابات المقررة في 14 مايو المقبل.

وقطع إردوغان البالغ من العمر 69 عاما، أمضى منها عشرين في السلطة، أمس الثلاثاء، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر، متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفق وكالة «فرانس برس».

راحة منزلية بناءً على نصيحة الأطباء

وكتب إردوغان على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة الأطباء».

وأضاف: «لسوء الحظ لن نتمكن من لقاء إخواننا من كيريكالي ويوزغات وسيواس اليوم. أعتذر من الجميع»، معددا مناطق في وسط الأناضول كان يفترض أن يلقي كلمات فيها.

وكان الرئيس التركي قد ألقى ثلاثة خطب انتخابية، أمس الثلاثاء، قبل أقل من 20 يومًا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كشفت استطلاعات الرأي أن التنافس فيها سيكون حادا.

وعكة صحية على الهواء

ومساء الثلاثاء، بعد قطع البث المباشر لـ15 دقيقة، عاد إردوغان واعتذر، قائلا إنه أصيب بوعكة وبدا وجهه متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه.

وأضاف أن ذلك حدث بسبب اللقاءات العديدة، متابعا: لـ«للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن مشاهديكم».

وتمنى منافسه الرئيسي كمال كليتشدا أوغلو (74 عاما) مرشح التحالف الوطني الذي يضم ستة أحزاب معارضة، على الفور لإردوغان التعافي سريعا.

كما تمنى العديد من قادة التحالف الآخرين لإردوغان الشفاء السريع.

المعارضة التركية تتمنى الشفاء لإردوغان

وكتبت ميرال أكسينر، رئيسة الحزب الصالح، ثاني أكبر حزب في الائتلاف المعارض، في تغريدة على «تويتر» «أتمنى لإردوغان أن يتعافى قريبًا والشفاء العاجل».

ويعقد الرئيس التركي الذي بدأ يمشي ببطء شديد في بعض الأحيان، مؤتمرين أو ثلاثة يوميا في ‘طار حملته الانتخابية. وخلال شهر رمضان كان يشارك أيضًا في إفطار كل مساء في منطقة مختلفة.

ويخطط إردوغان للحفاظ على وتيرة عالية من اللقاءات في جميع أنحاء البلاد في المرحلة النهائية قبل الاقتراع المزدوج في 14 مايو.

استئناف الأنشطة الدعائية الخميس

ويتوقع أن يفتتح إردوغان، غدا الخميس، أول محطة للطاقة النووية في تركيا بنتها المجموعة النووية الروسية العملاقة روساتوم في أكويو (جنوب).

وأثارت صحة الرئيس التركي تكهنات بعد إخضاعه لعملية جراحية في الأمعاء الغليظة نهاية العام 2011 ثم لجراحة ثانية في 2012.

وفي أوقات سابقة، نفى إردوغان إصابته بسرطان القولون، موضحا أن العمليات تهدف لإزالة زوائد لحمية.