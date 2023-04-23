السويد تعلن إرسال قوة مسلحة لإجلاء مواطنيها من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعطى البرلمان السويدي للحكومة، الموافقة اللازمة من أجل إرسال قوة مسلحة لإجلاء المواطنين السويديين والأجانب من السودان، حيث يدور قتال منذ أسبوع.

ووافق البرلمان السويدي (الريكسداج)، على اقتراح بالسماح للحكومة بتوفير وحدة يصل قوامها إلى 400 جندي، من أجل المهمة، وسيُسمح للقوة بإجلاء المواطنين السويديين والأجانب من السودان، بحسب ما ورد في اقتراح لجنة الشؤون الخارجية.

وقالت إن نشر القوة يجب أن يكون بالتنسيق الوثيق مع الدول الأخرى، والمنظمات الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتأتي الموافقة بعد يوم مما ذكره وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ووزير الدفاع بال جونسون، أنهما سيطلبان من البرلمان الموافقة على نشر محتمل لوحدة مسلحة.

وحدة قادرة على تنفيذ مهام الحماية

يشار إلى أن الموافقة البرلمانية مطلوبة في السويد، في حال جرى إرسال قوات مسلحة إلى الخارج.

وقال جونسون إن الوحدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ مهام الحماية والإنقاذ والتحرير بمفردها أو مع الدول الشريكة.