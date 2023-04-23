بعد أميركا وفرنسا.. هولندا تنضم لجهود إجلاء الرعايا من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم الأحد، إن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان.

وكتب هوكسترا على «تويتر»: «عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان. وتشارك هولندا مع فريق من الأردن. وسيبذلون كل ما في وسعهم لإخراج الهولنديين من هناك سالمين في أسرع وقت ممكن»، وفق وكالة «رويترز».

أميركا وفرنسا وإجلاء رعايا من السودان

وفي وقت سابق، أخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.