«فرانس برس»: ماكرون سيقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت، على ما أفادت مصادر قريبة من الحكومة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحسب الوكالة، فإن هذا الإجراء يرتكز على بند دستوري يسمح للحكومة بتمرير القانون دون عرضه على التصويت في البرلمان.

وفي وقت سابق، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.

وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتا مقابل 114 صوتا. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدًا للإصلاح، وفق الوكالة الفرنسية.