  • Alwasat News
Atwasat

«فرانس برس»: ماكرون سيقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 05:01 مساء
«فرانس برس»: ماكرون سيقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت، على ما أفادت مصادر قريبة من الحكومة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحسب الوكالة، فإن هذا الإجراء يرتكز على بند دستوري يسمح للحكومة بتمرير القانون دون عرضه على التصويت في البرلمان.

وفي وقت سابق، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.

وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتا مقابل 114 صوتا. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدًا للإصلاح، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق ...
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة جنوب مالطا
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة جنوب مالطا
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا جريمة حرب
محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا جريمة حرب
محققون من الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة إبادة في أوكرانيا
محققون من الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة إبادة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير...
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة ......
المزيد
اليمين المتطرف في فرنسا سيطالب بسحب الثقة من الحكومة
اليمين المتطرف في فرنسا سيطالب بسحب الثقة من الحكومة...
وزير الخارجية الأوكراني يعلن مناقشة مبدأ وحدة الأراضي مع نظيره الصيني
وزير الخارجية الأوكراني يعلن مناقشة مبدأ وحدة الأراضي مع ......
«فرانس برس»: ماكرون سيقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية
«فرانس برس»: ماكرون سيقر قانون إصلاح التقاعد دون تصويت ......
محققون من الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة إبادة في أوكرانيا
محققون من الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة إبادة في ......
محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا جريمة حرب
محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا جريمة حرب...
المزيد