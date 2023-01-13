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الجيش الروسي: استكمال تحرير مدينة سوليدار الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 01:17 مساء
الجيش الروسي: استكمال تحرير مدينة سوليدار الأوكرانية
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أكد الجيش الروسي، الجمعة، استكماله «تحرير» مدينة سوليدار بشرق أوكرانيا، معلنا أول نصر مهم على الأرض بعد سلسلة هزائم في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «استُكمل مساء 12 يناير تحرير مدينة سوليدار، وهذا مهم لمواصلة العمليات الهجومية» في منطقة دونيتسك.

علما بأن نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، أكدت صباح الجمعة، أن أوكرانيا تتصدى حاليا لهجوم روسي «مكثف جدا» في سوليدار رغم «ليلة ساخنة» في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد. 

وقالت ماليار على تلغرام إن «الليلة كانت ساخنة في سوليدار والأعمال العدائية مستمرة»، وأضافت أن «العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبا باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوما مكثفا جدا»، معتبرة أنها «مرحلة صعبة من الحرب»، وفق ما نقلت عنها الوكالة الفرنسية.

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