الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعدما كشفت التقارير الطبية عن أن نجم الفريق جود بيلينغهام لديه مشكلة في كتفه، وقالت جريدة «ديفينسا سنترال»: «إن كتف الدولي الإنجليزي في خطر، حيث لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق».

وأوضحت: «الأطباء في النادي الإسباني أكدوا أنه سيتعين على بيلينغهام إجراء عملية جراحية في كتفه، وجرت محاولات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية بشأن الاعتماد على العلاج الطبيعي لعلاج هداف الفريق، ولكن لم تتحقق النتائج المنتظرة».

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وواصلت: «الأطباء أبلغوا اللاعب الشاب أنه سيتعين عليه إجراء عملية جراحية إذا لم يتمكن من التخلص من الانزعاج من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وهو الأمر الذي لم ينل إعجابه، لأنه يعرف ما تنطوي عليه عملية من هذا النوع».

وأكدت أن بيلينغهام يحاول تأجيل العملية حتى نهاية الموسم، والاعتماد فقط على العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتجنب الغياب عن مباريات ريال مدريد التي ستدخل في مراحل حاسمة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.