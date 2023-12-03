آرسنال يستضيف ليفربول في قمة الدور الثالث بكأس إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يستضيف آرسنال، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 14 مرة، ليفربول البطل ثماني مرات في مواجهة مثيرة الشهر المقبل بالدور الثالث من البطولة العريقة، بينما يلتقي الغريمان نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب الأخير، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت اليوم الأحد.

قمة نيوكاسل وسندرلاند الأكثر إثارة بكأس إنجلترا

وسيلعب آرسنال متصدر الدوري الممتاز مع منافسه على اللقب ليفربول مرتين بفاصل زمني قليل، فبخلاف المواجهة بينهما في كأس إنجلترا سيلتقي الفريقان أيضًا في الدوري يوم 23 ديسمبر الجاري قبل أيام من مواجهتهما في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقا لوكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يغيب النجمان المصريان محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب آرسنال عن المباراة نظرًا لأنها ستتزامن مع وجودهما مع منتخب مصر الذي ينتظره استحقاق مهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويمكن القول إن قمة نيوكاسل وسندرلاند أكثر المباريات إثارة في الدور الثالث، ومع تعادل الفريقين حاليًا في الانتصارات في القمة التاريخية ولكل منهما 53 انتصارًا، تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية لجماهير الفريقين.

من جانبه، يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق هدرسفيلد تاون، بينما يلتقي مانشستر يونايتد، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، مع ويغان أثليتيك بطل كأس إنجلترا عام 2013.

وفي مباريات أخرى ضمت فريقين من الدوري الممتاز، سيستضيف توتنهام هوتسبير منافسه بيرنلي، وسيلعب كريستال بالاس على أرضه مع إيفرتون، ويواجه برنتفورد فريق ولفرهامبتون واندرارز.

ويمثل الدور الثالث المرحلة التي تشارك فيها أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية في المسابقة، وستقام المباريات بين الخامس من والثامن من الشهر المقبل.

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وسيواجه نادي ريكسهام، المنتمي للدرجة الخامسة والمملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب مكليني، فريق شروزبري تاون، إذا تمكن من التغلب على يوفيل تاون في مباراة الدور الثاني في وقت لاحق اليوم الأحد.

وسيستضيف ميدستون يونايتد، الذي لا ينتمي لأي درجة من الدوري والأقل تصنيفًا في الدور الثالث، ستيفنيدج أو بورت فيل وكلاهما يلعب في الدرجة الثالثة، أما تشيلسي الفائز ببطولة كأس إنجلترا ثماني مرات، فيستضيف فريق بريستون نورث إند بالدرجة الثانية.