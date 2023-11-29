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كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 08:08 مساء
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
يورغن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء 29 نوفمبر 2023 (رويترز)
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طالب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، مشجعي الفريق بالتعامل مع مباراته أمام لاسك غداً الخميس، في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب آنفيلد، باعتبارها ليلة خاصة، وأن يحولوا الملعب إلى كابوس أمام الفريق الضيف، إذ يتطلع «الريدز» لحسم التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ليفربول يتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي
ويتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن تولوز، بعد الخسارة 2-3 أمام الفريق الفرنسي في وقت سابق هذا الشهر. بينما يحتل أونيون سان غيلواز المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن لاسك متذيل الترتيب، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وحال فوزه على لاسك، سيضمن ليفربول التأهل لدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي في صدارة المجموعة.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الأربعاء: «نحن في بداية أكثر الفترات احتداماً في الموسم، حيث يتعين علينا أن نلعب يومي الخميس والأحد، وهو أمر صعب للغاية. لذلك، يجب أن تكون الأجواء غداً حماسية».

وأضاف مدرب ليفربول: «علينا أن نحرص على أن تكون هذه ليلة أوروبية بحق، وهذا ما أتوقع أن نفعله.. ليلة أوروبية لائقة في آنفيلد. سنسعى من أجل الفوز، وسأدفع بتشكيلة من اللاعبين في حالة بدنية جيدة، يسعون لتحقيق الانتصار، والاستمتاع بالمباراة، وسوف يقاتلون بجد من أجل النتيجة المرجوة».

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وأشار: «إذا أراد جمهور آنفيلد القتال معنا، فإن هذا سيكون عوناً كبيراً. علينا أن نريهم أن ملعب آنفليد مكان رائع لزيارته، ولكنه أيضا كابوس في الوقت نفسه».

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