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محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 10:22 مساء
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع ليفربول. (إكس)
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حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا جديدا في المباراة التي فاز بها فريقه بثلاثة أهداف من دون مقابل على برينتفورد، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يقترب من إنجاز شيرار وهنري
وذكرت شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه بالدوري في موسم واحد، ورابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز.

كما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل أهدافا أو يصنعها في 15 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من: الإنجليزي آلان شيرار 18 مباراة، والفرنسي تييري هنري 17 مباراة.

وأحرز النجم المصري هدفين لـ«الريدز» أمام برينتفورد اليوم على ملعب «أنفيلد»، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول من تمريرة متقنة عن طريق نونيز، والهدف الثاني في شباك برينتفورد بالدقيقة 63.

وجاء هدف محمد صلاح بطريقة غير معتادة، حيث سجل بالرأس وهو الهدف الثامن في مسيرته بتلك الطريقة مع ليفربول، وللمرة الأولى في الموسم الجاري يسجل بضربة رأس.

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ويأمل ليفربول في تحقيق فوز جديد يجعله يواصل المنافسة للوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في ظل الصراع القوي مع مانشستر سيتي وتوتنهام على اللقب الموسم الجاري.

ويملك ليفربول 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يملك برينتفورد 13 نقطة ويسعى لتحقيق مفاجأة لتعديل ترتيبه.

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