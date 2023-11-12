محمد صلاح يكسر صيامه عن التهديف ويقود ليفربول للانفراد بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى النجم الدولي المصري محمد صلاح صيامه التهديفي الذي استمر في مباريات فريقه ليفربول الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وأحرز ثنائية قاد بها فريقه للفوز 3 - صفر على ضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول يحقق فوزه الثامن

وارتفع رصيد ليفربول، الذي عاد لنغمة الانتصارات بعدما غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله المخيب 1 - 1 مع مضيفه لوتون تاون إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، محققًا فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأخيرة عند 16 نقطة في المركز التاسع موقتًا لحين انتهاء بقية مباريات الجولة، علمًا بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.

افتتح صلاح المنتشي بفوزه أخيرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أكتوبر الماضي التسجيل لليفربول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وارتفع الرصيد التهديفي لصلاح، الذي غاب عن التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة لليفربول أمام بورنموث في كأس رابطة الأندية المحترفة ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي وتولوز الفرنسي، ببطولة الدوري الأوروبي، إلى 12 هدفا في 17 مباراة لعبها مع الفريق بجميع البطولات حتى الآن.

- محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

- فيرمينو يكشف الجوانب الخفية في علاقة محمد صلاح وماني

كما انفرد «الفرعون المصري» بالمركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد عشرة أهداف، بفارق هدف وحيد خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي المتصدر.

وعزز البرتغالي ديوجو جوتا تقدم ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وأسفرت بقية مباريات الجولة التي أقيمت اليوم، عن فوز أستون فيلا على ضيفه فولهام 3 - 1، وويستهام يونايتد على ضيفه نوتينجهام فورست 3 - 2، فيما تعادل برايتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1 - 1.