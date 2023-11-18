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ليفربول ينقل والدي لويس دياز إلى بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 06:29 مساء
ليفربول ينقل والدي لويس دياز إلى بريطانيا
نجم ليفربول لويس دياز مع عائلته (إكس)
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قام نادي ليفربول الإنجليزي بنقل والدي مهاجمه الكولومبي لويس دياز إلى إنجلترا لكي يتمكنا من قضاء أعياد الميلاد مع نجلهما بعد محنة اختطافهما الأخيرة.

تحرير والدي لويس دياز
وجرى تحرير سيلينيس مارولاندا والدة لويس دياز فور اختطافها من قبل جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي مطلع هذا الشهر، غير أن لويس مانويل والد النجم الكولومبي ظل محتجزًا لمدة 12 يومًا حتى تم إطلاقه قبل أيام، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

والتأم شمل دياز مع والديه عندما عاد إلى كولومبيا للانضمام للمنتخب الكولومبي، وتواجد والداه بين الجماهير وتابعا نجلهما يسجل هدفي المنتخب الكولومبي في الفوز الصعب على المنتخب البرازيلي 2-1.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية أن نادي ليفربول دفع ثمن طائرة خاصة عقب المباراة لأسباب أمنية، وللمساعدة في تخفيف صدمة الأسرة، لجلب والدي دياز وبقية العائلة لكي يتمكنا من قضاء فترة أطول معا، وقد وصلت الطائرة إلى مطار جون لينون في ليفربول صباح اليوم السبت.

جيش التحرير الكولومبي يعلن عزمه إطلاق والد لويس دياز
ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه

وسوف يلتئم شمل العائلة عندما يعود دياز إلى مدينة ليفربول بعد خوض مباراة منتخب بلاده أمام باراغواي. ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد السبت المقبل.

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