جيش التحرير الكولومبي يعلن عزمه إطلاق والد لويس دياز

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إحدى الوحدات التابعة لجماعة جيش التحرير الوطني الكولومبية المسلحة أنها اختطفت والد لاعب كرة القدم الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، وقالت إنها تعتزم إطلاقه.

الجبهة تنفي علمها بهوية والد لويس دياز

ونشرت جبهة الحرب الشمالية التابعة لجيش التحرير الوطني بيانًا ذكرت فيه أن عناصر الجبهة لم يكونوا على علم بأن الشخص الذي اختطفته هو والد اللاعب لويس دياز، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقالت الجبهة في البيان: «لدى جبهة الحرب الشمالية قادة عليهم تنفيذ مهام وقام أحدهم بتنفيذ عملية اختطاف عندما تم الإبلاغ عنها والتحقق من أنها لوالد دياز، تم التوجيه بإطلاقه لأنه قريب للرياضي الكبير الذي نحبه نحن الكولومبيين جميعًا».

وأشار البيان إلى أنه من الآن فصاعدًا تبدأ عملية إطلاق سراح والد لويس دياز، وأكدت الجبهة أنها تريد تجنب أي حادث يحيط بعملية الاختطاف هذه.

وأعلن رئيس الوفد الحكومي في محادثات السلام مع تلك الجماعة، أوتي باتينيو الخميس الماضي، أن الجهة المسؤولة عن اختطاف دياز وزوجته سيلينيس مارولاندا، والدي المهاجم الكولومبي، السبت الماضي، في بلدة بارانكاس في إقليم لا جواخيرا عندما كانا يستقلان سيارتهما، هي وحدة تابعة لجيش التحرير الوطني.

وتم إطلاق مارولاندا والدة لويس دياز بعد ساعات، إلا أن المتمردين لا يزالون يحتجزون والد اللاعب كرهينة.

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ومنذ أن أصبحت عملية الاختطاف معروفة، تزايدت المطالبة بالحرية من جانب الكولومبيين، كما تزايدت إدانة جيش التحرير الوطني لإصراره على ارتكاب هذه الجريمة.

وفي يوم السبت نفسه، بدأت الشرطة والقوات العسكرية عملية بحث واسعة النطاق برًا وجوًا في منطقة بارانكاس المتاخمة لفنزويلا، شارك فيها ما لا يقل عن 250 رجلًا.