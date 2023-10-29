  • Alwasat News
Atwasat

ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 12:35 مساء
ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه
نجم ليفربول الإنجليزي لويس دياز. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا حول واقعة اختطاف والديّ لويس دياز، نجم الفريق، في كولومبيا قبل ساعات من مباراة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

- مانشستر يونايتد ينعش حظوظه في دوري الأبطال على حساب كوبنهاغن الدانماركي

وذكر ليفربول في بيانه صباح اليوم الأحد عبر «تويتر»: «يؤكد النادي أنه على علم بوضع عائلة لويس دياز في كولومبيان، ويحدونا أمل كبير أن يجرى حل هذه المسألة بأمان، وفي أقرب فرصة ممكنة. في هذه الأثناء، سيظل ما هو في مصلحة اللاعب أولويتنا المباشرة».

والدا دياز تعرضا لعملية اختطاف من قِبل مجهولين
وقد أشارت تقارير إعلامية كولومبية، أمس السبت، إلى أن والديّ دياز تعرضا لعملية اختطاف من قِبل مجهولين في مدينة لاجواخيرا، كانوا يستقلون دراجات نارية. وجرى تحرير والدة اللاعب، وفي انتظار إنقاذ والده.

ويلتقي ليفربول نظيره نوتينغهام فورست على ملعب «آنفيلد»، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من «البريميرليغ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
نتائج مبهرة لأبطال القوة البدنية في ختام البطولة الأفريقية بالجزائر (صور)
نتائج مبهرة لأبطال القوة البدنية في ختام البطولة الأفريقية ...
ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين
ريال مدريد يرفض التنافس على صفقة النيجيري أوسيمين
لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»
لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»
«أولد ترافورد» يستضيف قمة نارية جديدة بين يونايتد والسيتي.. الأحد
«أولد ترافورد» يستضيف قمة نارية جديدة بين يونايتد والسيتي.. الأحد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال ......
المزيد
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة......
الأهلي المصري يحل ضيفا ثقيلا على صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.. الأحد
الأهلي المصري يحل ضيفا ثقيلا على صن داونز في نصف نهائي ......
ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه
ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه...
«أولد ترافورد» يستضيف قمة نارية جديدة بين يونايتد والسيتي.. الأحد
«أولد ترافورد» يستضيف قمة نارية جديدة بين يونايتد والسيتي.. ......
لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»
لوكلير.. أول المنطلقين في جائزة مكسيكو الكبرى لـ«فورمولا 1»...
المزيد