ليفربول يتضامن مع نجمه لويس دياز بعد اختطاف والديه

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا حول واقعة اختطاف والديّ لويس دياز، نجم الفريق، في كولومبيا قبل ساعات من مباراة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

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وذكر ليفربول في بيانه صباح اليوم الأحد عبر «تويتر»: «يؤكد النادي أنه على علم بوضع عائلة لويس دياز في كولومبيان، ويحدونا أمل كبير أن يجرى حل هذه المسألة بأمان، وفي أقرب فرصة ممكنة. في هذه الأثناء، سيظل ما هو في مصلحة اللاعب أولويتنا المباشرة».

والدا دياز تعرضا لعملية اختطاف من قِبل مجهولين

وقد أشارت تقارير إعلامية كولومبية، أمس السبت، إلى أن والديّ دياز تعرضا لعملية اختطاف من قِبل مجهولين في مدينة لاجواخيرا، كانوا يستقلون دراجات نارية. وجرى تحرير والدة اللاعب، وفي انتظار إنقاذ والده.

ويلتقي ليفربول نظيره نوتينغهام فورست على ملعب «آنفيلد»، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من «البريميرليغ».