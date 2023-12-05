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7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 03:58 مساء
7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد
كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت جريدة «ديلي ميل» البريطانية تحركات شرطة لندن، لإجراء محادثات مع اتحاد كرة القدم الإنجليزي من أجل إعادة جدولة مباريات مسابقة كأس الاتحاد، بعدما صنعت قرعة البطولة التي أجراها الاتحاد أزمة أمنية.

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وأسهمت المصادفة في وضع القرعة أندية لندن في مواجهة بعض بالعاصمة البريطانية. وقالت الجريدة: «سبعة أندية تتخذ من لندن مقراً لها ستلعب مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضها، التي ستقام في الفترة من 5 إلى 8 يناير 2024».

وأشارت إلى أن أبرز مباريات الدور الثالث من البطولة ستجمع آرسنال مع ليفربول على إستاد الإمارات، بينما سيلعب توتنهام مع بيرنلي.

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