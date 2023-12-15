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مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 11:07 مساء
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
لاعب الأهلي المصري يسدد ركلة الجزاء مسجلا الهدف الأول للأهلي في مرمى الاتحاد السعودي (فيفا)
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بلغ الأهلي المصري نصف نهائي مونديال الأندية، مساء الجمعة، عقب فوزه على الاتحاد السعودي 3-1 في الدور الثاني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد في ربع نهائي المسابقة نفسها العام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد عليه 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور، حسب وكالة «فرانس برس».

سجّل أهداف النادي المصري: علي معلول (21 - ركلة جزاء) وحسين الشحات (59) وإمام عاشور (62). بينما سجّل الفرنسي كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد (90+2)، علما بأن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي الإثنين المقبل.

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