للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح باحثون بالمركز العلمي والطبي في تورينو في إجراء عملية جراحية بزرع أنسجة عصبية مأخوذة من ساق لإعادة أعصاب عضلات ذراع مشلولة لأول مرة في العالم، حسبما أعلن المركز الثلاثاء.

ووقع حادث سير لشخص (55 عاما) من العاملين في مجال الطب قبل خمسة أشهر ترتب عليه بتر نصف ساقه اليسرى، وإصابة مفصل كتف ذراعه اليسرى بأضرار بالغة، حسب «آر تي».

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ونشرت وكالة «نوفوستي الروسية» للأنباء تقريرا يؤكد أن الرجل خضع لعملية جراحية معقدة استغرقت 12 ساعة، سعى فيها الطاقم الطبي على ربط الأعصاب المقطوعة من فرع العصب الشظوي لإعادة أعصاب عضلات الطرف العلوي الذى تعرض للشلل، وتحقق الهدف بالفعل.

وأشار الخبراء إلى الطبيعة المبتكرة للعملية التي كانت ثمرة أربع سنوات من العمل البحثي. مؤكدين أن مثل هذه العملية لزرع الأعصاب تجرى لأول مرة في العالم.