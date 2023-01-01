أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر موقع «idnes.cz» أن فريقا من أطباء التشيك وصلوا إلى عقار لعلاج سرطان البروستات، وأنه بات في مراحله المتقدمة.

وأوضح الموقع أن الأطباء باشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام، حسب «روسيا اليوم»، السبت.

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وأطلق على دواء علاج سرطان البروستات هذا اسم «Pluvicto»، فيما وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة أيام.

ويأتي الدواء على شكل محلول، ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان، ومخصص للمرضى الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى.

الاختبارات السريرية

وأعطي «Pluvicto» للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرق جمهورية التشيك، ولكن الموقع لم يذكر متى سيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذا الدواء، ليكون في متناول المرضى.

وأجرى أطباء التشيك، لأول مرة في بلدان أوربا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام صناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد. أما الحديث هنا فهو عن عملية استبدال عظم الكاحل، التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة برنو.