هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط

على رغم خفضها الإنتاج على مدى أشهر والإعلان عن اقتطاعات جديدة في أواخر نوفمبر، تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها العشرة في تحالف «أوبك بلس» صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالميا، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، يواجه التحالف ضغوطا إضافية على جبهات متعددة، مثل زيادة إنتاج الخام الأميركي، والتوقع بأن تبدأ قريبا عملية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، والتقارير عن تباينات بين أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 دولة، 13 منها في «أوبك».

أسعار النفط عند أدنى مستوياتها

ولا تزال أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في زهاء ستة أشهر على الرغم من إعلان التحالف أواخر الشهر الماضي، عزمه على خفض إضافي في الإنتاج. إلا أن الأسعار سجلت زيادة طفيفة في الأيام الأخيرة بعد إعلان شركات نفطية وأخرى للنقل البحري، الامتناع عن المرور في البحر الأحمر في ظل الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

ومع أن الأسعار لا تزال دون 80 دولارا للبرميل، يبقى مستواها راهنا أعلى من معدلها في الأعوام الخمسة المنصرمة. وضمن مسعاه لرفع الأسعار، عمد تحالف «أوبك بلس» إلى خفض الإنتاج تدريجيا بكميات تجاوزت خمسة ملايين برميل يوميا منذ أواخر العام 2022.

وفي حين تحمل السعودية، أبرز دول أوبك، المضاربين مسؤولية تراجع الأسعار عوضا عن انخفاض الطلب، يرى محللون أن غياب الوحدة في صفوف التحالف هو ما يثير الشكوك في الأسواق من التزامه بالاقتطاعات المعلنة.

«خلافات في (أوبك بس)»

وقالت المحللة في «سويسكوت» إيبك أوزكاردسكايا لوكالة فرانس برس «إذا كانت الاقتطاعات قد مرت دون أثر، فذلك لأن النقاشات الأخيرة كشفت النقاب عن خلافات داخل المجموعة». وأعربت كل من نيجيريا وأنغولا عن امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في نوفمبر، والذي جرى إرجاؤه لأيام بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.



إلى ذلك، فشل تحالف «أوبك بلس» في الاتفاق على خفض للإنتاج ينال دعم كل الأعضاء الـ23. عوضا عن ذلك، تمكنت السعودية وروسيا من إقناع ست دول أخرى للمضي في خفض طوعي للإنتاج. وشددت أوزكاردسكايا على أن «الوحدة هي المطلوبة من أجل منح مشروعية أقوى» للمجموعة وقراراتها.

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط العام 1960، وتحالفت اعتبارا من 2016 مع عشر دول نفطية أخرى، في ما بات يعرف بـ«أوبك بلس»، في مسعى لزيادة هيمنتها على السوق. وتعتبر أوزكاردسكايا أن توسعة أوبك كانت «سيفا ذا حدين» لأن عملية اتخاذ القرار باتت أكثر تعقيدا.

وبرز دور أوبك في 1973 عندما اتخذت قرار حظر النفط العربي في خضم حرب أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسورية، ما تسبب بأول صدمة نفطية عالميا. في غضون أشهر فقط زادت أسعار النفط أربعة أضعاف، ما عكس سطوة المنظمة.

تراجع حصة تحالف «أوبك بلس»

وفي مواجهة تزايد المنافسين في الثمانينات، اعتمدت المنظمة نظام الحصص الذي أتاح لها تعزيز هيمنتها. ومكنتها هذه الاستراتيجية من تخطي تحديات عالمية كبرى مثل الأزمة المالية للعام 2008 وجائحة «كوفيد-19»، بأداء جيد نسبيا على رغم التوترات الداخلية.

وفي ظل خفض الإنتاج وأزمات سياسية في دول مثل فنزويلا وليبيا، تراجعت حصة تحالف «أوبك بلس» من سوق النفط العالمية إلى 51%، وهي الأدنى منذ تأسيس المنظمة، وفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة.

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تزامنا، تجاوز إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عتبة 20 مليون برميل يوميا، مترافقا مع زيادة في إنتاج البرازيل وغويانا. ورأت الوكالة أن «انتقال المعروض العالمي من المنتجين الأساسيين في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في الحوض الأطلسي يؤثر بشكل عميق على تجارة النفط».

هل هي بداية الانتقال الأخضر؟

في الأعوام الأخيرة، بات السؤال مطروحا بشأن مستقبل منظمة أبوك في ظل الدعوات المتزايدة من العديد من الدول من أجل التخلي تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغير المناخي.

واعتبرت أوزكاردسكايا أن «الانتقال الأخضر هو عبء كبير على نشاط أوبك«، معتبرة أن للمنظمة «مصلحة في تأخير الانتقال الأخضر لأطول فترة ممكنة».

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب28) الذي عقد أخيرا في دبي، دعا الأمين العام لأوبك هيثم الغيص «بإلحاح» أعضاء التحالف إلى «الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات» غازات الدفيئة.

ويرجح محللون أن الرياض ترغب في ضمان تدفق الإيرادات الحكومية الناتجة عن تصدير النفط، على رغم سعي الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر الدخل. وقال ستيفن إينز من شركة «أس بي آي» إن هذه الإيرادات النفطية «أساسية لتمويل برنامج السعودية الشامل والممتد أعواما لتنويع مصادر الدخل، بما يشمل مشاريع عملاقة». من جهته، اعتبر المحلل لدي «يو بي إس» جيوفاني ستاونوفو أن الرياض تعمل على تنويع مصادر الدخل «لكن الانتقال لا يحصل بين ليلة وضحاها».



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