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عون: ليبيا لن تتأثر بقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 10:33 صباحا
عون: ليبيا لن تتأثر بقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون. (أرشيفية: الإنترنت)
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علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون على قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، قائلا إن «ليبيا لا تتأثر بخفض الإنتاج»، مضيفا في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية «هدف أوبك، وأوبك بلس هو المحافظة على توازن السوق من حيث العرض والطلب».

ويوم الخميس الماضي توصلت «أوبك بلس» إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصدر في المنظمة.

فرص استكشاف روسية في ليبيا
من جهة أخرى، أعلن عون أن «المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بطرح جولة عطاءات للاستكشاف العام 2024، ويمكن للشركات الروسية التقدم حينئذ».

في شهر مايو الماضي، اكتشفت الشركة الروسية «تات نفط»، حقلا نفطيا جديدا في ليبيا في حوض غدامس، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم. وتمثل البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة الروسية في منطقة العقد 82/04، كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.

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وأشار وزير النفط والغاز إلى أن «إنتاج ليبيا من النفط العام 2023 بلغ حوالي 1.2 مليون برميل نفط خام يوميا، وخطط وزارة النفط والغاز للعام 2024 ترمي لزيادة الإنتاج تدريجيا»، وقدر المدة الزمنية التي تحتاجها ليبيا ليبلغ إنتاجها من النفط يوميا مليوني برميل بأنها تتراوح بين 3 و5 سنوات، مؤكدا أن ذلك مرتبط بوجود كفاءات وخبرات تعمل في إطار من الشفافية الكاملة.

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