آراء متباينة بين دول «أوبك بلس» في مواجهة انخفاض أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

يُتوقع أن يشهد اجتماع «أوبك بلس» المقرر عقده الخميس عبر الفيديو تباينًا في وجهات النظر ما لم تتوصل المملكة العربية السعودية وشركاؤها إلى اتفاق قبل هذا الموعد بشأن خفض حصص إنتاج النفط.

وأكدت مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة فرانس برس أن لدى الرياض هاجسًا يتمثل بتعزيز الأسعار المنخفضة جدًا برأيها، وأنها تكافح على نحو واضح لإقناع الدول الأفريقية بتقليل المعروض في أسواق النفط، بحسب «فرانس برس».

وكانت «أوبك بلس» قررت فجأة تأجيل الاجتماع، قبل إعادة إعلان انعقاده عبر الفيديو. وسيتمحور الاجتماع حول كيفية التمكن من تقاسم الأعباء بشكل أفضل بين الأعضاء الثلاثة عشر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة المملكة العربية السعودية، وحلفائها العشرة بقيادة روسيا.

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- أسعار النفط تتراجع مع ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

وحاليًا، يقوم السعوديون بمعظم التخفيضات من خلال خفض إنتاجهم بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يوليو. وتضاف إلى ذلك تخفيضات قررتها في الربيع تسع دول أعضاء.

خلاف على الحصص

واعتبر المحلل في كومرس بنك، كارستن فريتش،أن التأجيل المفاجئ للاجتماع «أثار شكوكًا بشأن رغبة الرياض في تمديد استراتيجيتها إلى ما بعد العام 2023»، ما أدى إلى انخفاض حاد ومفاجئ في الأسعار على الفور.

لكن سرعان ما عاد الهدوء إلى الأسواق التي باتت تعتبر أن الأمر يتعلق بـ«خلاف بسيط مع عدد معين من الدول الأفريقية»، حسبما رأت زميلته باربرا لامبرشت. وتوقعت أن «لا تغيّر المملكة العربية السعودية توجهاتها»، لافتة إلى أنها «ما زالت تبدو مستعدة لبذل غالبية الجهود». ولكن تنتظر المملكة قائدة منظمة «أوبك» اتخاذ الأعضاء الآخرين اجراءات أيضًا.

أهداف المملكة غير قابلة للتحقق

ورأى فريتش أن أهداف المملكة غير قابلة للتحقق حاليًا، مؤكدًا أن «أنغولا ونيجيريا تريدان زيادة إنتاجهما من النفط وسوف تشددان بلا شك على رفع أهدافهما الإنتاجية للعام 2024». ولفت جون إيفانز من «بي في إم انيرجي» إلى أن البلدين «يعتمدان بشكل كبير على إنتاجهما من النفط والغاز» لتأمين العملة الصعبة.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يستمر الأعضاء في «أوبك بلس» بتطبيق استراتيجية تسمح لكل عضو بتحديد خياراته، مع استمرار دول في تمديد خفض إنتاجها وأبرزها السعودية.

ولا يبدو التوصل إلى اتفاق على نطاق مجموعة «أوبك بلس» ممكنًا، لأن خفض إنتاج النفط الخام في التحالف «يحتاج إلى موافقة الأعضاء الـ 23 بالإجماع»، في حين يظهر تباين مصالحهم بوضوح، حسبما رأى المحلل في شركة «ريستاد إنرجي» خورخي ليون في مقابلة مع «فرانس برس». وحذر مستثمرون من أن «تكرار» تطبيق الخطوات نفسها لن يكون كافيًا لكبح انخفاض الأسعار.

الأسعار ما زالت أعلى من المتوسط السنوي

فعلى الرغم من أن الأسعار حاليًا ما زالت أعلى من المتوسط السنوي المسجّل خلال السنوات الخمس الماضية؛ فإنها انخفضت بشكل حاد منذ ارتفاعها الأخير في نهاية سبتمبر عندما لامس برميل خام برنت الـ100 دولار. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 21 بالمئة تقريبًا، وخام برنت بنسبة 18 بالمئة، ليصبح حوالي 80 دولارًا.

ويجري تداول الخامين المرجعيين حاليًا بأسعار أقل مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أدت إلى ارتفاع مؤقت للأسعار بسبب قلق من احتمال توسّع الصراع.

ويسيطر غموض بشأن مستقبل الأسعار تعززه الإشارات المتضاربة الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الصين أول مستورد للخام في العالم والتي يبدو أن اقتصادها يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع بعد اجراءات العزل التي فُرضت على خلفية انتشار كوفيد-19.