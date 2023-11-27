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أسعار النفط تتراجع مع ترقب لاجتماع «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 08:24 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع ترقب لاجتماع «أوبك بلس»
مضخات النفط في حقل بولاية تكساس الأميركية، 22 أغسطس 2018. (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين مع تراجع «برنت» صوب 80 دولارا للبرميل، مع ترقب المستثمرين اجتماع «أوبك بلس» في وقت لاحق هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام 2024.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 80.21 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.18 دولار للبرميل، بانخفاض 36 سنتا، أو 0.5%، حسب وكالة «رويترز».

توقعات بتمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج
وارتفع الخامان القياسيان قليلا الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مدعومين بتوقعات بتمديد السعودية وروسيا تخفيضات طوعية للإمدادات حتى أوائل العام 2024، وربما تناقش «أوبك بلس» خططا لمزيد من التخفيضات.

وهوت الأسعار في منتصف الأسبوع الماضي بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر المقبل لتسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة.

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