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أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 08:15 صباحا
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تمدد مجموعة «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج بسبب المخاوف من أن الطلب سيظل ضعيفا.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 11 سنتا، بما يعادل 0.1%، إلى 80.09 دولار للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مرتفعة 4 سنتات، أو 0.1% أيضًا، إلى 74.90 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

اجتماع «أوبك بلس» نهاية الشهر الجاري
وستعقد «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء، من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر، لمناقشة أهداف الإنتاج للعام 2024.

ويأتي الاجتماع وسط انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب المخاوف من فائض المعروض في السوق، على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قِبل «أوبك بلس».

وتراجع خام «برنت» بأكثر من 18% وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 21% منذ أعلى مستوياتهما في نهاية سبتمبر، وزاد الإنتاج القوي من جهة الدول غير الأعضاء في «أوبك» مثل الولايات المتحدة من الضغوط على الأسعار.

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