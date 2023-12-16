الكونغرس في البرازيل يوافق على إصلاح ضريبي كبير

القاهرة - بوابة الوسط

وافق الكونغرس في البرازيل، الجمعة، على إصلاح ضريبي كبير فيما يعدّ انتصاراً سياسياً للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومنعطفا لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وهذا أول إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البرازيل، منذ الدكتاتورية العسكرية (1985-1964)، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووافق مجلس النواب على هذا التعديل الدستوري المقترح، في تصويتين منفصلين، بأغلبية 365 صوتاً في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات. وجاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي.

إصلاح «يضع البرازيل مع أحدث دول العالم»

وقال وزير المالية فرناندو حداد، بعد التصويت، «إنّه الإصلاح الأكثر أهمية لأنّه ينظّم النظام الإنتاجي بأكمله»، مضيفا أنّ هذا الإصلاح «يضع البرازيل مع أحدث دول العالم».

من جهته، وصف رئيس الكونغرس أرتور ليرا، هذا الحدث بـ«اليوم التاريخي»، مؤكداً أنّ هذا الإصلاح يهدف إلى «الحد من البيروقراطية وجعل حساب الضرائب أكثر شفافية».

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وكان مثل هذا الإصلاح الذي تصفه الحكومة بـ«التاريخي»، مرغوباً من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين، وخصوصاً الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو (2019-2022)، لكنّه في كلّ مرة كان يواجَه بعدم توافق في الآراء.

ضريبة اتحادية وضريبة دولة

ويجمع هذا الإصلاح خمس ضرائب في ضريبة واحدة، وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيجرى تقسيمها إلى ضريبة اتحادية وضريبة دولة. كما يخفّض معدّلات الضرائب في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية الأساسية، ويتضمّن حوافز لمصنّعي السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالوقود الحيوي.

وينص مشروع القانون على فترة انتقالية حتى العام 2033، وهو التاريخ الذي سيوضع خلاله النظام الجديد موضع التنفيذ. وسيحدد مبلغ ضريبة القيمة المضافة لاحقاً بقانون، ولكن يجب أن تصل إلى حوالى 27% وهي أعلى المعدّلات في العالم، وفقاً لآخر تقديرات وزارة المالية.

وقالت الحكومة إنّ هذا الرقم والزيادة الناتجة في العبء الضريبي على القطاع الخدمات، سيجرى تخفيفها عن طريق التعويضات.