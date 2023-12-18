  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: «لاند روفر» تروج لسيارتها الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 01:35 مساء
بالفيديو: «لاند روفر» تروج لسيارتها الجديدة
تعرف على جديد سيارة «Range Rover Electric» (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بدأت «لاند روفر » بالترويج لسيارتها الكهربائية الجديدة التي أشارت إلى أنها ستكون أكثر سياراتها هدوءا على الإطلاق.

تصميم السيارة
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة «Range Rover Electric» الجديدة ستقدم أداء شبيها بسيارات «Range Rover» المزودة بمحركات V8، وستكون قادرة على جرّ المقطورات والتحرك على الطرق الوعرة بشكل أفضل من الكثير من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وستبنى هذه المركبة على منصات من تصميم «Jaguar Land Rover»، سيجرى تصميمها وتصنيعها في بريطانيا، أما بطارياتها وأنظمة نقل الحركة فيها سيجرى تجميعها في مركز تابع للشركة في ولفرهامبتون البريطانية.

شحن البطارية
وستحصل هذه السيارات أيضا على تقنيات الشحن السريع للبطاريات، وستتمكن من اجتياز الحفر التي يصل عمقها إلى 85 سم، كما ستتلقى تحديثات لبرمجياتها عبر شبكات الإنترنت الخلوية.

وحول الموضوع قال توماس مولر، المدير التنفيذي لتطوير المنتجات في«Jaguar Land Rover» :"نحن نسعى لتطوير سيارة «Range Rover» الأكثر هدوءا والأكثر دقة على الإطلاق، المكونات السحرية التي تميز سيارات «Range Rover» ستكون موجودة في هذه المركبة أيضا، إضافة إلى التصميم الأنيق والمقصورات الداخلية المريحة، وقدرة السيارة على الوصول إلى أي مكان.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024

تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي
بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية

قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟

تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات

عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على ...
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر

«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عيوب تصنيع تجبر «فورد» على سحب 18 ألف سيارة في الولايات المتحدة
عيوب تصنيع تجبر «فورد» على سحب 18 ألف سيارة في الولايات المتحدة
«تسلا» تسحب مليوني سيارة لإصلاح نظام «المساعدة على القيادة»
«تسلا» تسحب مليوني سيارة لإصلاح نظام «المساعدة على القيادة»
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
بالفيديو.. «فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ GT3» الجديدة
بالفيديو.. «فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ GT3» الجديدة
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك
ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك...
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»
بالفيديو.. تعرف على الجيل الجديد من «هيونداي توسان»...
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة...
بالفيديو.. «XPeng» الصينية تستعرض سياراتها الطائرة
بالفيديو.. «XPeng» الصينية تستعرض سياراتها الطائرة...
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» الجديدة
مناسبة لكل أنواع الطرق.. تعرف على مواصفات «جينيسيس GV 70» ......
المزيد
بالفيديو: «لاند روفر» تروج لسيارتها الجديدة
بالفيديو: «لاند روفر» تروج لسيارتها الجديدة...
«تويوتا» تجري اختبار قيادة جديدة لسيارة «سوبرا»
«تويوتا» تجري اختبار قيادة جديدة لسيارة «سوبرا»...
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة ......
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا...
بالفيديو.. «فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ GT3» الجديدة
بالفيديو.. «فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ GT3» الجديدة...
المزيد