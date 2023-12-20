تحريك دعوى قضائية بحق نجم تلفزيوني فرنسي في قضية اغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه مقدم نشرات الأخبار السابق الفرنسية باتريك بوافر دارفور صدور قرار اتهامي ضده في الدعوى المرفوعة من الكاتبة فلورانس بورسيل تتهمه فيها بإرغامها على ممارسة الجنس معه العام 2004 وبتأدية خدمات جنسية له العام 2009.

وأصدر قضاة التحقيق القرار الأول في حق نجم محطة «تي إف 1» البالغ 76 عاما الذى رحبت به 40 امرأة على الأقل اتهمنه باغتصابهن أو الاعتداء عليهن أو التحرش الجنسي بهن، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت النيابة العامة أن باتريك بوافر دارفور أعطيَ كذلك في واقعة أخرى أوردتها المدعية وضعية «شاهد يتمتع بالمساعدة» وهي بحسب النظام الحقوقي الفرنسي وسيطة بين صفتي الشاهد والمتهم. وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الواقعة التي تعود إلى العام 2004 مشمولة بمرور الزمن.

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وأعلنت وكيلتا بوافر دارفور المحاميتان جاكلين لافون وجولي بينيديتي في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أن الإعلامي الشهير ينفي بشدة مزاعم السيدة بورسيل كما داب منذ اليوم الأول وقدم عددا من العناصر المادية التي تنقضها.

وبالإضافة إلى هذه الدعوى، يخضع الإعلامي لتحقيق أولي فُتح في ديسمبر 2021 واستمع فيه القضاء إلى إفادات نحو 20 امرأة، وسبق أن خضع في إطاره للاستجواب.

حفظ التحقيقات

واستهدف أول تحقيق باتريك بوافر دارفور فُتِح في فبراير 2021 بالدعوى المقدمة من الكاتبة فلورانس بورسيل (40 عاما) التي اتهمته بإرغامها على ممارسة الجنس معه عام 2004 وبتأدية خدمات جنسية له العام 2009.

أدلت فيما بعد نحو 22 امرأة أخرى بشهاداتهن في شأن تعرضهن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي. وفي يونيو 2021، حُفظت التحقيقات لأسباب عدة أبرزها سقوط الوقائع المذكورة بمرور الزمن.

ثم رفعت فلورانس بورسيل بدعوى أخرى، ولكن مدنية، سعيا إلى فتح تحقيق جديد ُعُهد به إلى قضاة التحقيق.

وقالت ماري لور أود دولاتر التي اتهمته في ديسمبر 2021، باغتصابها عندما كانت متدربة في مهرجان كان بعمر الثالثة والعشرين «إنه انفجار فرح، فهذا ما كنا ننتظره وما لم نعد نأمل فيه تقريبا. إنه أمر بالغ الأهمية بعد الكثير من الانتظار والمعاناة». مضيفة «الدعوى لم تنته بعد، لكنه تقدم مهم».

حد للإفلات من العقاب

أما إيلين دوفينك التي جرى رد دعوى الاغتصاب التي رفعتها لسقوطها بالتقادم فقالت «أخيرا! إنها نتيجة مثابرة فلورانس بورسيل وتحرك جميع الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم».

واعتبرت ستيفاني خياط التي حُفظت دعوى الاغتصاب التي قدمتها في يونيو 2021 بداعي مرور الزمن أنها مجرد خطوة لكنها مهمة. مضيفة «لقد أدمعت. الكلمات لا تكفي لأعبر عن فرحي».

وقالت بينيديكت مارتان التي تقدمت بدعوى في شأن اعتداء جنسي العام 2003 لا يزال التحقيق الأولي فيها جاريا «أنا سعيدة بهذا القرار الاتهامي الذي كنا ننتظره مع فلورانس بورسيل منذ أكثر من الف يوم. وأملت في أن ينتهي الأمر بإدانات تضع حدا للإفلات من العقاب».



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