مغني الراب «باف دادي» وشريكته السابقة كاسي ينهيان نزاعهما القضائي ودّياً

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض نجم الهيب هوب الأميركي شون كومز، المعروف باسم «باف دادي»، الخميس 16 نوفمبر، لشكوى بتهمة الاغتصاب والعنف الجسدي من قِبل شريكته السابقة المغنية كاسي. وقد تمكن من التوصل معها إلى اتفاق «بالتراضي»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة.

وتتهم هذه الشكوى كومز بتحويل حياة مغنية الآر أند بي والراقصة وعارضة الأزياء (37 عاماً) – اسمها الحقيقي كاساندرا فينتورا – إلى جحيم بممارسة مختلف أساليب العنف «الجنسي» و«النفسي» و«السلوك المنحرف» على مدى أكثر من عقد من الزمن. كذلك اتهمت كومز باغتصابها في العام 2018، حسب وكالة «فرانس برس».

تسوية الأمر بالتراضي

ونفى محامي كومز في نيويورك، بن برافمان، بصورة قاطعة هذه الاتهامات التي وصفها في تصريح لـ«فرانس برس» بأنها «مهينة وتنطوي على فضيحة».

إلا أن الطرفين أعلنا، مساء الجمعة، أنهما اتفقا على تسوية الأمر بالتراضي من دون تقديم المزيد من التفاصيل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، من بينها جريدة «نيويورك تايمز».

وقالت فينتورا في بيان نشرته وسائل الإعلام: «لقد قررتُ تسوية الأمر بالتراضي بشروط تمنحني بعض التحكم في الموضوع»، مضيفة: «أريد أن أشكر عائلتي ومعجبيني والمحامين على دعمهم المستمر».

وأكد كومز (54 عاما) القرار في بيان منفصل، قائلا: «أتمنى لكاسي وعائلتها كل التوفيق».

وبحسب شهادة فينتورا، فقد التقت المغنية نجم الهيب هوب عندما كانت في سن التاسعة عشرة، وهو كان يبلغ 37 عاما.

ويعد كومز أحد أصحاب المليارات في مجال الهيب هوب بفضل أعماله التجارية في تصنيع الكحول.