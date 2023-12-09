أشرف حكيمي يواجه امرأة اتهمته باغتصابها في المحكمة

القاهرة - بوابة الوسط

واجه مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم أشرف حكيمي، الجمعة، امرأة اتهمته بالاغتصاب، وفق تأكيد النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة باريس.

ووجه قاضي التحقيق، في الثالث من مارس الماضي، تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بينما تحدثت محامية اللاعب عن اتهامات كاذبة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأعلنت النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية (باريس) أن مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم واجه، الجمعة، امرأة اتهمته بالاغتصاب.

أزمة قضائية قبل مباراة مصيرية

وقالت النيابة العامة: «وقعت مواجهة بين المتهم والمجني عليها (24 عاما) التي اتهمته في مارس الماضي باغتصابها». بينما غاب حكيمي عن تدريبات فريقه، الجمعة، لأسباب شخصية، حسب بيان للنادي.

وتأتي هذه المواجهة قبل أيام قليلة من مباراة حاسمة للنادي الباريسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يتعين عليه الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، كي يلحق به إلى ثمن النهائي.