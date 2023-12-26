رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر عدة أشهر أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي الثلاثاء أن الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 80 يومًا في قطاع غزة، «ستستمر عدة أشهر أخرى».

وقال هليفي في مؤتمر صحفي بعد تفقده جنودًا في القطاع إن «أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها. الحرب ستستمر عدة أشهر أخرى وسنعمل بأساليب مختلفة حتى يجري الحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة»، بحسب «فرانس برس».

وتعرض قطاع غزة الثلاثاء لعمليات قصف جديدة مع إعلان الاحتلال تكثيفًا جديدًا للقتال رغم الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار والخسائر البشرية المدنية الفادحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتواصلت الضربات الإسرائيلية خلال الليل خصوصًا على خان يونس ورفح المجاورة عند الحدود مع مصر حيث يقيم عشرات آلاف النازحين في خيم. ونقلت جثث نحو 30 شهيد سقطوًا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى مستشفى ناصر في خان يونس على ما أفادت وزارة الصحة في حكومة حماس.

21 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لنحو 21 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغ 20915 شهيدًا و54918 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

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وطالب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية بتدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

158 حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين

ونشرت حماس لقطات تظهر مقاتلين يطلقون النار ويفجرون دبابة إسرائيلية. وتظهر صور لوكالة «فرانس برس» التقطت في حي تل الهوى المدمر في مدينة غزة، وقد تحول إلى أكوام من الأنقاض والدمار المحترق إلى جانب الغرف المدمرة في مستشفى القدس، الذي حاصره الجيش في نوفمبر.

وصباح الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين في صفوفه لترتفع إلى 158 حصيلة الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر.