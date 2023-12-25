«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

دعت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل «لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب».

وقالت حماس في بيان لها اليوم الإثنين إن «عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام السيد كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، يضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب».

تحمّل المسؤولية التاريخية في محاسبة المسؤولين

ودعت المحكمة إلى تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين، وذلك لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب.

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ويشن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبرالماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى حتى الآن إلى نحو 80 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70 % منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20674 شهيد، و54536 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.

إعدامات جماعية ومجازر وإبادة ومسح أحياء سكنية

وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانها بأشكال متعددة، ما بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة ومسح أحياء سكنية بالكامل وبمن فيها، وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 25 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة.

ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 311 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف، واستهداف 141 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة د.محمد أبو سلمية ود.أحمد الكحلوت ود.أحمد مهنا.



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