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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 12:29 مساء
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحام مستعمرين لباحات المسجد الأقصى. (أرشيفية: الإنترنت)
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

- عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

عدوان إسرائيلي مستمر
يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، والذي خلف حتى الآن، أكثر من 21 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.
 

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