شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنها تبلغت «باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عامًا)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل».

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي «عرقلت نقله (المحتسب) إلى المستشفى... وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها».

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدًا في وتيرة القتل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

300 شهيد بنيران جيش الاحتلال في الضفة

ومنذ ذلك الحين، استُشهد أكثر من 300 فلسطيني بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستمتنع عن منح تأشيرات لمستوطنين متطرفين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة.

ويعيش في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.



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