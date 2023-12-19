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مقتل عسكري عراقي في حادث تحطم مروحية في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:10 صباحا
مقتل عسكري عراقي في حادث تحطم مروحية في شمال العراق
عنصر في القوات الأمنية العراقية يدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات في النجف، 16 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا الثلاثاء تفيد فيه بمقتل ضابط بالجيش العراقي وجرح آخر إثر تحطم مروحيتهما بسبب خلل فني في وقت متأخر ليل الإثنين شمال العراق، أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف البيان الذي نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أنه «حدث خلل فني أثناء النقل ما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار عسكري في طوزخورماتو في جنوب محافظة كركوك».

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وتابع البيان «تسبب الحادث باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان».

وجرت انتخابات مجالس المحافظات الإثنين في بلد عانى لسنوات من هجمات جهادية ونزاعات وحروب دامية، من دون أي أحداث أمنية تذكر، وفق السلطات.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي جرت للمرة الأولى منذ عشر سنوات، 41% أي ما يعادل 6,6 ملايين ناخب من أصل 16,1 مليون ناخب مسجلين، وفق أرقام نشرتها الإثنين المفوضية العليا للانتخابات.

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