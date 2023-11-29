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وزير الخارجية الفلسطيني في الأمم المتحدة: شعبنا يواجه تهديدا وجوديا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:44 مساء
وزير الخارجية الفلسطيني في الأمم المتحدة: شعبنا يواجه تهديدا وجوديا
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء إن الشعب الفلسطيني «يواجه تهديدا وجوديا» وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف «ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله».

وطالب المالكي، بتحويل الهدنة الموقتة الحالية في غزة إلى دائمة، مؤكدا أن قوات الاحتلال حولت القطاع إلى جحيم. ودعا إلى تلبية الاحتياجات في غزة وتقديمها دون تأخر أو قيود، مشددًا على أهمية السماح لأهل القطاع بالعودة إلى ديارهم. وقال إن «الحصار المفروض من إسرائيل يجب أن ينتهي»، ذاكرًا أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني، بينهم ما يزيد على 10 آلاف طفل وامرأة.

المالكي: الفلسطينيون قتلوا بوتيرة غير مسبوقة 
وأضاف المالكي: «لا أحد آمن في غزة، الفلسطينيون قتلوا بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، لا مكان آمن في غزة، لا الشمال أو الجنوب أو مراكز إيواء الأمم المتحدة أو المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو الكنائس أو سيارات الإسعاف، الناس يقتلون في كل مكان». وتابع: «النزاع السياسي القابل للحل يتحول إلى مواجهة دينية لا تنتهي، الشعب الفلسطيني يواجه تهديدًا وجوديًا».

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وأكمل: «فلسطين هي التي تواجه مخططًا لتهديد وجودها ينفذ بوحشية على أيدي جنود ومستوطنين.. نحن نُمحى من الخريطة!».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.

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