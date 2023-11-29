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الصين أمام مجلس الأمن: تجدد القتال في غزة يهدد بـ«ابتلاع المنطقة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:22 مساء
الصين أمام مجلس الأمن: تجدد القتال في غزة يهدد بـ«ابتلاع المنطقة»
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. (الإنترنت)
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حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء في الأمم المتحدة من أن تجدد المعارك بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس يهدد بوقوع «كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة»، آملا أن تؤدي الهدنة القائمة إلى وقف «دائم» لإطلاق النار.

وقال وانغ يي خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي «ليس هناك جدار حماية في غزة. تجدد المعارك سيؤدي على الأرجح إلى كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وأكد وزير خارجية الصين رفض بكين لتهجير سكان قطاع غزة، مضيفًا «نؤكد اعتراضنا على العقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة ونعارض التهجير القسري لسكانها»، وقال «الهدنة يجب أن تكون البداية للتفاوص بشأن وقف إطلاق النار». كما تابع «علينا حماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة وهذا خط أحمر».

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وأفاد مصدر مطلع وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، بأن حركة حماس «أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة أربعة أيام»، بينما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ)، بعد تمديدها يومين بالأساس. وقال المصدر: «لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة وبالشروط نفسها».

اليوم السادس والأخير من الهدنة
يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي جرى تمديدها قبل يومين، التي تقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وسمح اتفاق الهدنة الذي جرى التفاوض عليه بوساطة قطرية ودعم من مصر والولايات المتحدة بالإفراج حتى الآن عن 60 رهينة في قطاع غزة و180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 21 رهينة آخرين، غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق.

زوارق الاحتلال تخرق الهدنة
أفادت مصادر صحفية وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المقابلة لسواحل القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وسبق أن خرقت قوات الاحتلال خلال الأيام الثلاثة الماضية الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين في أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر. كما أصيب أيضًا سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفق «وفا».

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