هنية: حماس على موعد مع النصر العظيم بعد بدء عملية «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، أن الحركة «على موعد مع النصر العظيم» بعدما شنت عملية واسعة حملت اسم «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقًا من قطاع غزة، شملت إطلاق صواريخ، وتوغلًا بريًا، وأسر إسرائيليين.

وقال هنية في كلمة بثتها فضائية الأقصى الفلسطينية «نحن على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة». وأضاف «طفح الكيل ولا بد من استكمال حلقة الانتفاضات والثورات بمعركة التحرير لأرضنا وأسرانا القابعين في سجون الاحتلال» الإسرائيلي، وفق «فرانس برس».

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباحًا السبت بدء عملية «طوفان الأقصى». وقالت إنّ القيادة «قرّرت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب». وتابعت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت خمسة آلاف صاروخ وقذيفة».

رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، إن العملية «رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وبثت كتائب القسام في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر أسر مقاتليها ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.

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وظهرت في مطلع الفيديو العبارة التالية: «مشاهد أسر كتائب القسام عددًا من جنود العدو ضمن معركة طوفان الأقصى». ويبدو من اللافتات في خلفية الفيديو باللغة العبرية أن اللقطات أُخذت في الجانب الإسرائيلي. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى تظهر فيها جثث جنود بملابسهم العسكرية، إضافة لجثث أشخاص وركاب على الطريق السريع.

أسر عسكريين ومدنيين إسرائيليين

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس أسرت «عسكريين ومدنيين» إسرائيليين خلال عملية نفذتها الحركة اليوم بأراض فلسطينية محتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغري لصحفيين «هناك جنود ومدنيون مختطفون»، وأضاف «لا أستطيع تقديم أرقام عنهم في الوقت الحالي، وحماس سوف تدفع الثمن». وبثت حركة حماس، في وقت سابق، مقطع فيديو ظهر فيها أسر مقاتليها لرجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.