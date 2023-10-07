مصادر طبية فلسطينية: 160 شهيدا و1000 جريح نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر طبية فلسطينية، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 «شهيدا»، منذ صباح اليوم، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات غزة سجلت أيضا نحو 1000 مصابا من الفلسطينيين على وقع الاشتباكات الدائرة على حدود القطاع مع العناصر الإسرائيلية في مستوطنات قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة من إسرائيل.

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وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

وتأتي العملية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلدات والمخيمات الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى