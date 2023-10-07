جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقاتلون فلسطينيون هاجمونا بالمظلات برا وبحرا.. نقاتلهم بـمحيط قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عددا من المقاتلين الفلسطينيون، تسللوا «بالمظلات» من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف بسيطرة المقاتلين على تلك المناطق، مشيرا إلى بدء عملية برية لقوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض»، مضيفا «نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض»، وفق وكالة «فرانس برس».

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إلى ذلك قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن حركة حماس الفلسطينية تشنّ «حربا» على «إسرائيل» بعد إطلاقها وابلا من الصواريخ وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل في أراضي فلسطين المحتلة.

وتأتي العملية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلدات والمخيمات الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.