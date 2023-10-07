«استشهاد» 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة وفا الفلسطينية، «استشهاد» 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العنيفة التي دارت بين المواطنين والاحتلال في مختلف المناطق الحدودية مع غزة.

ولفتت الوكالة إلى «استشهاد» شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة قبل قليل ووصول جثمانيهما وصلا إلى مستشفى الشفاء، بعدما استشهد آخرين وأُصيب خمسة بجروح وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وذلك خلال المواجهات العنيفة التي دارت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مختلف المناطق الحدودية، وخصوصا شرق وشمال القطاع.