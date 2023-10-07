ارتفاع حصيلة قتلى عملية «حماس» في الأراضي المحتلة إلى 70 إسرائيليًا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 70 شخصًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد مع حركة «حماس» الفلسطينية السبت، وفق حصيلة محدثة لخدمة إسعاف «نجمة داوود الحمراء» التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخدمة في بيان «حتى الآن الساعة 17,35 بالتوقيت المحلي، (14,35 ت غ) بلغت الحصيلة المحدثة 70 قتيلًا ومئات الجرحى بجروح خطيرة ومتوسطة وخفيفة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الخدمة في حصيلة سابقة، مقتل 40 إسرائيليًا في عمليات التوغل التي نفذتها حركة «حماس» السبت. وقالت الخدمة، في بيان، إن طواقمها «قدمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين، معلنة مقتل 40 شخصًا. كما أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي إصابة ما لا يقل عن 779 شخصًا، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كتائب القسام تعلن عملية «طوفان الأقصى»

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة. وقالت: «القيادة قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

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وأضافت: «نعلن بدء عملية «طوفان الأقصى»، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون «الأقصى» التابع للحركة.

عملية برية مشتركة بطائرات مظلية عبر البحر والأرض

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عددًا من المقاتلين الفلسطينيين تسللوا بـ«المظلات» من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، معترفًا بسيطرة المقاتلين على تلك المناطق، ومشيرًا إلى بدء عملية برية لقوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي: «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض»، مضيفًا: «نقاتل في الوقت الحالي. نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة. قواتنا تقاتل الآن على الأرض».