جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بأسر حماس «عسكريين ومدنيين» خلال عملية بغلاف غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس أسرت «عسكريين ومدنيين» إسرائيليين خلال عملية نفذتها الحركة اليوم بأراض فلسطينية محتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغري لصحفيين «هناك جنود ومدنيون مختطفون»، وأضاف «لا أستطيع تقديم أرقام عنهم في الوقت الحالي، وحماس سوف تدفع الثمن». وبثت حركة حماس، في وقت سابق، مقطع فيديو ظهر فيها أسر مقاتليها لرجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون، بحسب «فرانس برس».

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في «غلاف غزة»، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.

5 آلاف صاروخ خلال عملية «طوفان الأقصى»

وفي وقت سابق اليوم أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، بدء عملية أسمتها «طوفان الأقصى». وأعلنت في بيان تنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، إن العملية «رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وفي شهر مايو الماضي، أدّت الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من غزة إلى مقتل 34 فلسطينيًا.

مقتل 70 شخصًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي

قتل 70 شخصًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد مع حركة «حماس» الفلسطينية السبت، وفق حصيلة محدثة لخدمة إسعاف «نجمة داوود الحمراء» التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخدمة في بيان «حتى الآن الساعة 17,35 بالتوقيت المحلي، (14,35 ت غ) بلغت الحصيلة المحدثة 70 قتيلًا ومئات الجرحى بجروح خطيرة ومتوسطة وخفيفة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الخدمة في حصيلة سابقة، مقتل 40 إسرائيليًا في عمليات التوغل التي نفذتها حركة «حماس» السبت. وقالت الخدمة، في بيان، إن طواقمها «قدمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين، معلنة مقتل 40 شخصًا. كما أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي إصابة ما لا يقل عن 779 شخصًا، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.