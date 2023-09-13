السيسي يوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتوفير إعانات عاجلة لأسر المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت الشرق الليبي مطلع الأسبوع الجاري، مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.

وتقدم السيسي بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وفق بيان مقتضب صادر عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي.

واستقبلت محافظة بني سويف جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، جثامين 74 مصريا قضوا نحبهم جراء العاصفة «دانيال». وشيَّع العشرات من أهالي مركز «ببا» في المحافظة جثامين المتوفين الذين وصلوا في عدد من سيارات الإسعاف، حسب مقطع «فيديو» نشرته جريدة «المصري اليوم» على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وصول جثامين 74 مصريا من ضحايا «دانيال» إلى بني سويف

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محافظ بني سويف ينعى الضحايا

ونعى محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، الضحايا من المحافظة الذين توفوا جراء الفيضانات خلال عملهم في ليبيا.

وتقدم غنيم بتعازيه ومواساته لأهالي وأبناء وأسر المتوفين، قائلا إن ما حدث فاجعة ألمت بأهالي المحافظة والشعب المصري بأسره.

وفاة 145 مصريا في درنة

وأمس الثلاثاء، أعلن المجلس البلدي بطبرق نقل جثامين 145 مصريا إلى مركز طبرق الطبي، بعدما لقوا حتفهم جراء السيول التي ضربت مدينة درنة.

وحضر عضوا المجلس التسييري لبلدية طبرق: عبدالكريم بوطابونة ومنصور أمداوي عملية تسليم الجثامين لمركز طبرق الطبي، الذي نشر بدوره قائمة تضم أسماء 84 منهم.