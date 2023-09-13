وصول جثامين 74 مصريا من ضحايا «دانيال» إلى بني سويف

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت محافظة بني سويف جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، جثامين 74 مصريا قضوا نحبهم جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا.

وشيَّع العشرات من أهالي مركز ببا في المحافظة جثامين المتوفين الذين وصلوا في عدد من سيارات الإسعاف، حسب مقطع «فيديو» نشرته جريدة «المصري اليوم» على صفحتها بموقع «فيسبوك».

محافظ بني سويف ينعى الضحايا

نعى محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، الضحايا من المحافظة الذين توفوا جراء الفيضانات خلال عملهم في ليبيا.

وتقدم غنيم بتعازيه ومواساته لأهالي وأبناء وأسر المتوفين، قائلًا إن ما حدث فاجعة ألمت بأهالي المحافظة والشعب المصري بأسره.

وفاة 145 مصريًا في درنة

وأمس الثلاثاء، أعلن المجلس البلدي بطبرق نقل جثامين 145 مصريًا إلى مركز طبرق الطبي، بعدما لقوا حتفهم جراء السيول التي ضربت مدينة درنة.

وحضر عضوا المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة ومنصور أمداوي عملية تسليم الجثامين لمركز طبرق الطبي، الذي نشر بدوره قائمة تضم أسماء 84 منهم.

أهالي محافظة بني سويف المصرية خلال تشييعهم ذويهم المتوفين جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، 13 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

أهالي محافظة بني سويف المصرية خلال تشييعهم ذويهم المتوفين جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، 13 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

أهالي محافظة بني سويف المصرية خلال تشييعهم ذويهم المتوفين جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، 13 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

أهالي محافظة بني سويف المصرية خلال تشييعهم ذويهم المتوفين جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، 13 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

سيدة تقف عند سيارة إسعاف في بني سويف المصرية خلال تشييع متوفين جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، 13 سبتمبر 2023. (لقطة من فيديو، بوابة لاوسط)