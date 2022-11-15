اللافي يؤكد لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي عزم المجلس استكمال مسارات المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوس، عزم المجلس الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية.

واستقبل اللافي، ظهر اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

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الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي العديد من الإجراءات التي جرى اتخادها في اللقاءات السابقة، في إطار الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، ووضع المقترحات التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا. وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بدور الاتحاد الأفريقي على مساندته لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية المتعلقة بهذا المشروع.

ويوم السبت، اجتمع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مع وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل وذلك بمكتب حفتر في بنغازي.

كما التقى جاكوسو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس الماضي، وقال جاكوسو: «إن الوقت قد حان لأن تخطو ليبيا خطوات حاسمة نحو حلحلة أزمتها»، داعيًا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا. بعد ذلك، أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس الجمعة، اجتماعه مع جاكوسو، مشيرًا إلى مناقشة «جهود حكومته لإنجاح المصالحة الوطنية».