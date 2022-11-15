Atwasat

المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 04:35 مساء
المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا
لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء، أشاد المنفي بدور رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي في مساندة جهود المجلس الرئاسي، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

دعوات لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية
والأربعاء، دعا المنفي إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

- تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية في 2023
- الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة
- وفد من الاتحاد الأفريقي يصل بنغازي لعقد سلسلة اجتماعات

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأشار بيان صادر عن المجلس الرئاسي إلى إشادة باتيلي بـ«جهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد».

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، عمل برازافيل على تنظيم مؤتمر مصالحة بين الليبيين في العام 2023. وجاء تصريح جان كلود جاكوسو على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي مساء الخميس، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، حيث أكد «العمل على تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية كبير العام المقبل تحت رعاية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سيتوجه إلى العاصمة الليبية طرابلس للتحدث مع جميع أطراف النزاع في ليبيا.

لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية

الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا

منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا
وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته

نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»

كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»
شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر

شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر
«لعيب».. تميمة قطر المونديالية

«لعيب».. تميمة قطر المونديالية
بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين «للخطر»

بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين «للخطر»
«إعلان كبير» مرتقب لترامب الثلاثاء.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية؟

«إعلان كبير» مرتقب لترامب الثلاثاء.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية؟
تعليقا على منع اجتماع مجلس الدولة.. السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات المدنية أمر غير مقبول

تعليقا على منع اجتماع مجلس الدولة.. السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات ...
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال

«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال
«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية
حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول

حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟

كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟
شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو جهود المصالحة
المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو جهود المصالحة
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات ...
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار والمال
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
مديرية أمن تاجوراء تكشف معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها
مديرية أمن تاجوراء تكشف معلومات جديدة بشأن واقعة خطف امرأة ......
المزيد
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
اللافي يؤكد لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي عزم المجلس استكمال مسارات المصالحة الوطنية
اللافي يؤكد لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي عزم المجلس استكمال ......
المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا
المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا...
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار والمال
الكوني: هدف الحروب التي شهدتها طرابلس هو السيطرة على القرار ......
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط