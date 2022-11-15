المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء، أشاد المنفي بدور رئيس الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي في مساندة جهود المجلس الرئاسي، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

دعوات لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية

والأربعاء، دعا المنفي إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

- تحت رعاية الدول الخمس الكبرى.. الأفارقة يسعون لتنظيم مؤتمر مصالحة ليبية في 2023

- الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة

- وفد من الاتحاد الأفريقي يصل بنغازي لعقد سلسلة اجتماعات

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأشار بيان صادر عن المجلس الرئاسي إلى إشادة باتيلي بـ«جهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد».

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، عمل برازافيل على تنظيم مؤتمر مصالحة بين الليبيين في العام 2023. وجاء تصريح جان كلود جاكوسو على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي مساء الخميس، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، حيث أكد «العمل على تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية كبير العام المقبل تحت رعاية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سيتوجه إلى العاصمة الليبية طرابلس للتحدث مع جميع أطراف النزاع في ليبيا.

لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي في طرابلس مع وزير خارجية الكونغو برازافيل، 15 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)