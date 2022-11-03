وفد من الاتحاد الأفريقي يصل بنغازي لعقد سلسلة اجتماعات

القاهرة - بوابة الوسط

وصل بنغازي، اليوم الخميس، وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا.

وكان في استقبال الوفد بمطار بنينا الدولي وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أحميد حومة ووزير الكهرباء عوض البدري، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

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عقد سلسة من الاجتماعات

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي «لعقد سلسلة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي».

وأشار البيان إلى سعي الاتحاد الأفريقي «الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة اليبيين».

وزير خارجية الكونغو برازفيل يصل بنغازي، الخميس 3 فبراير 2022 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

وزير خارجية الكونغو برازفيل يصل بنغازي، الخميس 3 فبراير 2022 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)