حفتر يجتمع مع وفد أفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، اليوم السبت، وذلك بمكتب حفتر في بنغازي.

والتقى جاكوسو مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس الماضي، وقال جاكوسو: «إن الوقت قد حان لأن تخطو ليبيا خطوات حاسمة نحو حلحلة أزمتها»، داعيًا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا.

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اجتماع جاكوسو مع باشاغا يناقش تهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة

بعد ذلك، أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أمس الجمعة، اجتماعه مع جاكوسو، مشيرًا إلى مناقشة «جهود حكومته لإنجاح المصالحة الوطنية».

كما تناول اللقاء سبل تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وكذلك المساعي التي يبذلها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، وفق باشاغا.

حفتر على هامش اجتماعه مع وفد أفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو. (صفحة قوات القيادة العامة على موقع فيسبوك)

حفتر على هامش اجتماعه مع وفد أفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو. (صفحة قوات القيادة العامة على موقع فيسبوك)

حفتر على هامش اجتماعه مع وفد أفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود جاكوسو، بنغازي، 5 نوفمبر 2022 (صفحة قوات القيادة العامة على موقع فيسبوك)