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حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 12:25 صباحا
حفتر: سنخوض «معركة التحرير» إذا فشلت المساعي السلمية
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. (الإنترنت)
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طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، قائلاً «إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك، سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محسوبة على القيادة العامة.

حفتر: نقترب من القرار الحاسم لاستعادة الدولة
ونقلت قناتا «المسار» و«ليبيا الحدث» عن حفتر قوله خلال زيارة إلى منطقة الجفرة وسط البلاد: «سنتحرك انسجامًا مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة»، متابعا: «نقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة».

والتقى حفتر في الجفرة عددًا من أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة، وذلك بعد يوم من تفقده الأعمال التي تشرف على تنفيذها غرفة طوارئ وتنظيم مدينة بنغازي التي شكلها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا.

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حفتر: أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون حلها
وفي كلمته من الجفرة أشار حفتر إلى أن «الوقت ليس في صالح أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة»، معتبرًا أن المشهد الليبي بات «يشهد حراكًا شعبيًا يتنامى لإحداث التغيير الجذري».

ورحَّب حفتر بمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، داعيًا إياه إلى «عدم تبني أي مبادرة لحل الأزمة إلا إذا كان مصدرها الشعب الليبي»، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه «لم يعد بوسع الليبيين إلا الاعتماد على أنفسهم، لتقرير مصيرهم بإرادتنا الحرة، مع كامل تقديرنا لكل الجهود المحلية والدولية».

وأردف أنّ «التجارب أثبتت أن أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها»، قائلاً إن «القيادة العامة تحث الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية».

حفتر: لسنا دعاة الحرب
لكنه اختتم بقوله: «لسنا بهذا ندعو إلى الحرب، بل نحن دعاة سلام، وتعاون بين الشعوب، بما يحقق لها التقدم والازدهار... لكن الداعي إلى الحرب، هو من أنزل عساكره ومرتزقته فوق أرضنا، طمعا في ثرواتنا، مستغلا ما تمر به بلادنا من ظروف طارئة، ليبرم صفقات العار مع الخونة والعملاء».

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