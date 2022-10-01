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الكفرة: الاستعداد لرصف طريق الكفرة- بوزريق خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 06:08 مساء
الكفرة: الاستعداد لرصف طريق الكفرة- بوزريق خلال أيام
رش المادة اللاصقة بطريق الكفرة- بوزريق. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
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أكدت بلدية الكفرة، اليوم السبت، استعدادها لرصف طريق الكفرة-بوزريق خلال الأيام المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، في بيان، إن شركة «مودفالت» المنفذة للطريق تشرع في رش المادة اللاصقة للطريق، استعدادًا للرصف النهائي.

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طريق الكفرة- بوزريق أحد مشروعات «عودة الحياة»
وأوضح المكتب أن تنفيذ هذ الطريق هو أحد مشروعات عودة الحياة التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مدينة الكفرة.

ونقل البيان، عن عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، قوله إن «الجهود مستمرة لإضافة ورصف بقية المسافة في هذا المشروع الحيوي»

رش المادة اللاصقة بطريق الكفرة- بوزريق. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
رش المادة اللاصقة بطريق الكفرة- بوزريق. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
رش المادة اللاصقة بطريق الكفرة- بوزريق. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
رش المادة اللاصقة بطريق الكفرة- بوزريق. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
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