عميد الكفرة يرحب بافتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

رحب عميد بلدية الكفرة المكلف بمقترح وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لافتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمدينة، مبديا استعدادا البلدية لتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذ المقترح، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إلى البلدية خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجهاز العميد أحمد الرياحي رفقة عدد من أعضاء الجهاز.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة إن الوفد التقى بعميد البلدية المكلف ووكيل الديوان ورئيس مجلس الحكماء ومقرر المجلس ورؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من حكماء وأعيان المدينة ومراقب آثار الكفرة ومدير مكتب السياحة.

افتتاح فرع للشرطة السياحية بالكفرة

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس الوفد «طرح مقترحا لفتح فرع للشرطة السياحية ببلدية الكفرة لأهمية المنطقة للسواح وما تحتويه من مواقع سياحية مثل واحة بزيمة والبيوت الأثرية بالكفرة وموقع معركة الشهداء وجبل اركنو والعوينات»، مشيرا إلى أن مدير الشؤون الأمنية بمديرية الأمن «أكد استعداد المديرية لتفريغ عدد من العناصر للعمل بالشرطة السياحية».

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من جهتها، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة وفد الشرطة السياسية إلى الكفرة جاء تنفيذا لتعليمات الوزير اللواء خالد مازن، «بشأن العمل على تفعيل جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار بصفته يحمي ثروة قومية متمثلة في حماية الموروث الثقافي الليبي».

تخصيص مبنى لفرع الشرطة السياحية بالكفرة

وأضافت الوزارة أن الزيارة استهدفت «متابعة إجراءات افتتاح فرع لجهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار بمدينة الكفرة»، مؤكدة أن الوفد اتفق خلال الزيارة «على أن يقوم المجلس البلدي بتخصيص مبنى يكون مقرا للفرع».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الوفد التقى عقب الاجتماع مع القيادات المحلية بالكفرة، مع نائب رئيس الجهاز بمدير مديرية أمن الكفرة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العامة.

اجتماع وفد الشرطة السياحية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية مع القيادات المحلية بالكفرة. (وزارة الداخلية)